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(Görüntülü Haber) Avrasya Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan Kutlamaları

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul   Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar doyasıya eğlendi.  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul  

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar doyasıya eğlendi. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, eşi Şeyma Şahin, torunları 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci katıldı. 

Törende ilk olarak Vali Şahin, torunları Ayşe Sena Memiş, Betül Memiş, İBB Başkanı Uysal ve çocuklar gökyüzüne kırmızı-beyaz balon bıraktı. Etkinlik kapsımda şiir ve müzik dinletileri sunuldu, folklor gösterileri yapıldı. 23 Nisan temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Şahin, Musa Avsever ve Mevlüt Uysal verdi. Program sonunda Vali şahin ve beraberindekiler sahneye çıkarak çocuklar fotoğraf çektirdi. Törenin ardından, çocuklar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan oyuncaklarla oynayarak doyasıya eğlendi.  

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