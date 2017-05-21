(Görüntülü Haber) Avokadoda 'Alanya' markası doğuyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika'dan getirilen avokadonun tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretimine başlandı. Alanya'da geçen yıl 3 bin dekardaki 32 bin 680 ağaçta 1700 üretici avokado üretti. Yıllık ortalama 750 ton avokado üretilen Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale geldi. Alanyalı çiftçiler, dünya üzerinde bulunan 12 çeşit avokado arasından yapılan testlerle en uzun süre meyve verecek ağacı yetiştirmeyi başardı. Melezleme çalışmalarının ilk meyvelerini alan üreticiler yeni avokadonun üretimini seri hale getirilmesi durumunda yeni meleze 'Alanya' adını verecek.