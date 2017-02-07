(Görüntülü Haber) AVCILAR SAPIĞI KURBANININ ADI 26 YIL SONRA YAŞATILACAK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul Avcılar'da 26 yıl önce iş çıkışı evine dönerken kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bayıltılan ve tecavüz edilip öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci'nin adı, oybirliği ile Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne verildi. Değirmenci'nin yanı sıra, 'Hay'Can' olarak nitelendirdiği hayvanlara sevgisiyle tanınan, 11 yaşında kalp krizinden ölen Ali Yürekli'nin adının da ilçede bir parka verilmesine karar verildi. Avcılar Belediye Meclisi'nin son toplantısında CHP'li üyelerin önerisi ile dosyası 25 yıllık yasal sürede aydınlatılamadığı için 'faili meçhul' olarak rafa kaldırılan kamuoyunda 'Avcılar Sapığı' olarak nitelendirilen Gülsevin Buket Değirmenci'nin adının unutulmaması için Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne verilmesi ele alındı. Önergede ayrıca, hayvanlara sevgisi ile tanınan 'Kent Konseyi Hayvan Grubu'nun en genç üyesi olan geçen yıl kalp krizinden ölen Muhammed Ali Yürekli ile belediye meclis üyesi Erol Mumcu'nun isimlerinin yaşatılması için iki parka tartışıldı. Mecliste bulunan AK Partili üyelerin de desteği ile önerge oy birliği ile kabul edildi. YILLARCA KONUŞULAN CİNAYET 1991 yılı sonlarında 5 aylık hamile 23 yaşındaki Gülsevin Buket Değirmenci, bindiği minibüsle E5 karayolunda Avcılar Köprüsü'nde indikten sonra evine giderken, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından okul inşaatına götürülerek tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü. O dönem 'Avcılar sapığı' olarak nitelendirilen ve İstanbul'da yakın tarihlerde benzer başka cinayetlerle de işlemiş olabileceği değerlendirilen şüpheli ile ilgili dosya yasal süre olan 25 yılda aydınlatılamayınca 'Faili maçhul' kaydıyla rafa kaldırılmıştı. Aradan geçen çeyrek yüzyılı aşkın süreye rağmen gözyaşı döktüğü kızının acısını ilk günkü gibi hisseden ve dosyanın açılarak katilin bulunmasını isteyen anne Nazire Değirmenci ve ablası Yasemin Değirmenci dosyanın 25 yıl sonra kapatılması ile yıkılmıştı. Gözü yaşlı anne ve kızı belediyenin 10 mahalledeki ev kadınlarına yönelik '1001 Çiçek Kadın Korosu'na katılarak 2 yıl önce gündeme gelmişti. "HAY'CAN"LARIN DOSTU Avcılar Kent Konseyi'nde de sokak hayvanları için aktif olarak çalışan, işçi bir baba ile ev kadını annenin iki çocuğundan biri olan Yürekli sınıfını her yıl takdirle geçen 14 yaşındaki Muhammed Ali Yürekli geçen Mayıs ayında fenalaşırken kaldırıldığı Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Derslerinden artan zamanlarında Avcılar'daki sokak hayvanları için uğraşan, Avcılar Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na sık giderek oradaki hayvanlarla ilgilenen ve belediye görevlilerinden aldığı yemleri 'Hay'can' olarak nitelendirdiği hayvanlara veren Yürekli'nin ölümü onu tanıyanları üzmüştü. Belediye Meclisi'nin kararından mutlu olduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Gülsevin Buket Değirmenci katledildiğinde ilçedeki sağlık ocağında hekimlik yaptığını onun acısını unutamadıklarını belirterek, "Buket, insanın insana yapacağı en büyük, en korkunç zulme ve faili meçhul kalan cinayete uğradı. Bu kararla Avcılar halkının vicdanındaki bu sesi Buket'in unutulmaması adına örtüşrmüş olduk. Bir kadın cinayeti işlenmiş bir kentte bir daha böyle bir şeylerin olmaması ve Buket Değirmenci'yi de asla unutmamamız için adını özellikle şiddet gören kadınların gelip danıştıkları danışma evine verdik . Faili meçhul kaldı ama Buket Değirmenci adı faili meçhul kalmayacak" dedi. Avcılar Belediye Başkanı ayrıca çok sevilen hayvan sever Muhammed Ali Yürekli ve meclis üyesi Mumcu'nun da adını yaşatacaklarını ekledi. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Öldürülen Gülsevin Buket Değirmenci'nin fotoğrafları -Gülsevin Buket Değirmenci'nin anne ve kız kardeşinin olayla ilgili anlatımı (Arşiv) -Geçen yıl ölen Muhammed Ali Yürekli'nin cenaze töreni ve fotoğrafları -Belediye meclisinin kararı oylanırken -Belediye Başkanı Gülsevin Buket Değirmenci ve Muhammed Ali Yürekli hakkındaki kararına ilişkin görüşü