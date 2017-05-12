(Görüntülü Haber) Avcılar'ın imarında yeni dönem: 4 kat sınırlaması kaldırıldı

Ezgi ÇAPA / İstanbul 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde en fazla kaybın yaşandığı yerlerden biri olan Avcılar'da, evlerin yıkılarak yeniden inşa edilmesinde en büyük engellerden biri olan 4 kat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan düzenleme için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, "Avcılar halkı için hayati, bizler için de insani ve vicdani bir görevdi" diye konuştu. CHP MECLİSİ TERK ETMİŞTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Avcılar'ın Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşker, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala, Üniversite Mahallelerinin yeniden inşasını sağlayacak imar planları oybirliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen planların son dakikada geri çekilmesi, mecliste gerginliğe neden olmuş, CHP oturumu terk etmişti. 4 KAT SINIRLAMASI KALDIRILDI, 6 KAT YAPILABİLECEK CHP ve AK Partili üyelerin oybirliği ile kabul edilen kararda, yüksek katlı yapılarda oturan vatandaşların hak kaybına uğramasına neden olacak 4 kat sınırlaması kaldırıldı. Avcılar'da 1982 yılında getirilen düzenleme ile 5-6 kata kadar izin verilen binalar, 2008 yılında çıkartılan İmar Planı doğrultusunda 4 kata düşürülmüştü. Bu nedenle yüksek katlı binalarda ikamet eden ev sahipleri hak kaybına uğruyordu. Hak mahrumiyetini önlemek ve depreme dayanıklı modern yapılar inşası için yapılan imar planı değişikliği hem hak mahrumiyeti yaşayacak olan vatandaşların haklarını geri vermeyi, hem de eskimiş binalarının yenilenerek, olası bir afet durumuna karşı dayanıklı hale gelmesini amaçlıyor. Planda yüksekliğin en çok 15.50 metre olarak belirtilen alanlarda yapı yüksekliği en çok 5 kat olarak; yüksekliğin en çok 18.50 metre olduğu alanlarda ise 6 kat uygulama yapılabilecek. AVCILAR HALKI İÇİN HAYATİ, BİZLER İÇİN DE İNSANİ BİR GÖREVDİ Raporla ilgili söz alan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, yapılan düzenleme için Avcılar halkı adına teşekkür ederek "Avcılar halkı için hayati, bizler için de insani ve vicdani bir görevdi. Avcılar meclisinde oybirliğiyle kabul eden, komisyonlarda yaptığı çalışmalarla meclise getiren, mecliste emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.