(Görüntülü Haber) AVCILAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİYE 4 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL Avcılar'da kalınlığı 1 metreye yaklaşan karda mahsur kalan 1'i hasta 4 kişi, Avcılar Belediyesi ekiplerinin 4 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Yoğun kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle Üniversite ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı yollar dün akşam kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan 1'i hasta 4 kişi için dün saat 21.00'de Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ve 112 acil ekipleri ile birlikte harekete geçti. Yoğun tipi nedeniyle iş makineleri ilerlemede zorlanırken, önce Üniversite Mahallesi'nde yolun kapanması sonucu mahsur kalan hastanın ulaşan ambulansla hastaneye götürülmesi için yol açma çalışmaları yapıldı. Bu sırada sevk edilen iş makineleri soğuktan bitkin halde bulunan 3 kişiyi dozerin kepçesine alarak mahsur kaldıkları yerden alıp kurtardı. Belediye Fen İşleri Ekipleri bu arada alzeimer hastası olduğu belirtilen hastaya ulaşmak için Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sürekli görüşerek bulunduğu yeri tespit etti. Buraya da iş makineleri eşliğinde ambulans sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile F.M.Ç. isimli hastaya da ulaşılarak ambulansla Murat Kölük Hastanesi'ne sevk edilmesi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe içi yolların açık tutulabilmesi için 3 vardiya halinde yaptığı çalışmalarda toplam 17 acil hastanın bulundukları yerlerden alınarak hastaneye sevk edildiğini, mahsur kalan İETT araçlarının da kurtarılarak yollarına devam etmesinin sağlandığını söyledi. Görüntü Dökümü: ------------ -Kurtarma operasyonundan görüntüler -İş makineleri ambulans yanında -Kepçe ile 3 kişi kurtarılırken -Hastalardan biri ambulansa binerken -Tipide iş makinesi ilerlerken -Kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi verilirken