(Görüntülü Haber) Av tüfeğiyle 6. kattan ateş açan savcı ve hakimin oğluna 4 yıla kadar hapsi istendi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul



Ataköy'de 4 ay önce 9 katlı savcı hakim lojmanlarının 6. katındaki evlerinin penceresinde av tüfeğiyle ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen babası savcı ve annesi hakim olan G.S.G.(20) hakkında "Olası kasıtla basit yaralama" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından 10 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. G.S.G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.





İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Eylül 'de meydana gelen olay şöyle oldu: Cumhuriyet Savcısı A.G. ile hâkime K.A.G.'nin 20 yaşındaki oğlu G.S.G., A.A.Ö.'ye ait kafenin yan tarafında kız arkadaşı ile yüksek sesle tartışmaya başladı. Kafede oturanlar tartışmadan rahatsız olunca kafe sahibi A.A.Ö.'de sesin geldiği tarafa baktı. A.A.Ö.'nün bakışlardan rahatsız olan G.S.G. de o sinirle kafedeki şahısların üzerine yürüdü. Çıkan tartışama ve itiş -kakış sonrasında hızla olay yerinden ayrılan G.S.G. yakında bulunan evinin bulunduğu binanın 6. katındaki dairesine çıkarak, odasına geçti. G.S.G. av tüfeği ile pencereden kafe çalışanlarına yönelik av fişeği ile bir kaç el ateş etti, bu sırada mağdur A.P. (61) de seken saçmalardan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, G.S.G.'yi gözaltına aldı. G.S.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Söz konusu olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeği ise ele geçirilemedi.





4 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede şüpheli G.S.G.'nin "Olası kasıtla basit yaralama" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından 10 aydan 4 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, şüpheli G.S.G. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.





TEHDİT VE HAKARET SUÇLARINDAN TAKİPSİZLİK KARARI



Savcılık, şüpheli G.S.G. hakkında S.Y., E.P. ve Ü.E.'ye karşı "tehdit" ve "hakaret" suçlarından takipsizlik kararı verdi.





BAZI SUÇLAR YÖNÜNDE DOSYALAR UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ



Öte yandan şüphelilerden kafe sahibi A.A.Ö. ve E.P.'nin müşteki G.S.G.'ye karşı "basit yaralama" suçu ile yine G.S.G.'nin kafe sahibi A.A.Ö.'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarına ilişkin dosyalarında uzlaşmaya tabi olması nedeniyle ayırma kararı verildi. Söz konusu dosyalar Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.