(Görüntülü Haber) ATT ve öğrencilerden kan bağışı

Mesut MADAN/BURDUR,()ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi üyeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri kan bağış kampanyasında kan verdi. ATTDER Şube Başkanı Esengül Aladağ, dernek üyeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Paramedik Bölümü öğrencileri kan bağış kampanyası düzenledi. Türk Kızılayı Burdur Kan Alma Birimi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadıra gelen bağışçılar kan verdi.ATTDER Şube Başkanı Esengül Aladağ, "Hayat kurtarmak adına 'bir ünite kan üç can' diyerek buraya geldik. 'Hayat kurtarmak senin kanında var' diyoruz. Türk Kızılay'ına desteklerimiz her zaman devam edecek. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Kan verin can verin" dedi. MAKÜ Paramedik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Barış Koca da sınıf arkadaşları ile birlikte derneğin düzenlediği kan bağış kampanyasına destek verdiklerini aktardı.