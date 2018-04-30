(Görüntülü Haber) ATSO'dan Antalyaspor'a 25 bin TL

Mehmet ÇINAR-ehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalyaspor'a 25 bin TL yardımda bulundu. ATSO Başkanı Davut Çetin, herkesin imkanına göre 10 lira, 100 lira gibi bağışlarda bulunmasıyla Antalyaspor'un ihya edileceğini belirtti. Çetin, her kurum ve işyerinde Antalyaspor için birer bağış kutusu oluşturulmasını istedi. ATSO'nun yeni meclisi, ilk toplantısını yaptı. 2018 yılı Nisan ayı meclis toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında ATSO'da yapıldı. Toplantıda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, meclis üyelerine ATSO'nun işleyişi ve projeler hakkında bilgi verirken, kent ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. ATSO'nun ilk meclisinde bir meclis üyesinin adli sicil kaydı bulunması nedeniyle meclis üyeliğinden düşürülmesi ise tartışmalara neden oldu. MECLİSTE KADIN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ ATSO'nun yeni döneminde meslek komiteleri ve meclis üyelerinin yüzde 58'inin yeni üyeler olduğunu belirten Davut Çetin, meslek komitelerindeki kadın üye sayısının 302 üyede 11'den, 271 üyede 19'a yükseldiğini ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Yine de yüzde 3.6'dan yüzde 7'ye ancak gelinebildiğine işaret eden Çetin, geçen dönem mecliste ise 5 kadın üye varken 3'e düştüğünü kaydetti. Çetin, kadın üyelerden, sayısal azlığı aktif çalışmayla telafi etmeleri ricasında bulundu. YENİ DÖNEM PROJELERİ Komitelere proje üretme çağrısında bulunan Davut Çetin, geçen dönemlerde çok başarılı çalışmalar yapıldığı, Türkiye'de ilk olan çalışmaları başlattıklarını söyledi. E-oda sistemine geçişte en başarılı odalardan biri olduklarını belirten Çetin, Etik üye projemiz, inovasyon ödüllerimiz, Antalya 4.0 projemiz Türkiye çapında ilktir ve örnek alınmıştır. Kalite yönetim ve akreditasyon sistemimizle Türkiye'de en iyi odayız. Yeni dönemde devreden projeler ise ATSO avantaj kart, mobil ATSO, e-ticaret, inovasyon merkezi ve business center, Antalya dijital hafızası, arabuluculuk merkezi, Antalya 4.0, bilişim ve sağlık sektörleri ihracat kümeleri dedi. AKDENİZ HEYKELİ'Nİ GETİRMEYİ HEDEFLİYOR Bu projeleri yeterli görmeyip, hep daha iyisi için çalışmaları gerektiğini de anlatan Davut Çetin, ?Turizm ve tarım başta olmak üzere Türkiye'nin vizyonuna katkı yapmalıyız. Sporda, sanatta, gastronomide Antalya Türkiye'nin 1 numarası olmalıdır. Michelin yıldız düzeyinde restoranlarımız olmalı. Dünyada konuşulacak heykellerimiz, mimari projelerimiz olmalı. Birbirimizle uğraşmak yerine bunlara bakalım. Akdeniz Heykeli'ni Antalya'ya getirmek, Yivli Minare'yi ışıklandırmak, Antalya'nın değerlerini öne çıkarmak gibi konulara bakalım. Bu dönem birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum dedi. SEÇİMDE GERGİNLİK VE DİYALOG UYARISI 24 Haziran'da yapılacak seçime giden süreçle ilgili de çağrıda bulunan ATSO Başkanı, ?Seçimlerde siyasi gerginlik artırılmamalı, diyalog ve uzlaşmaya önem verilmelidir. Bir ülkede seçim bir savaş değildir, milletin bir kısmı diğerine karşı zafer kazanamaz. Milletin bir kısmı galip, bir kısmı mağlup sayılamaz. Seçimi kim kazanırsa kazansın vatandaşın günlük hayatı ve işi bundan etkilenmemelidir. Siyasi partilerimizin bu konuda örnek olmasına hepimizin ihtiyacı var dedi. EKONOMİDE YAPISAL REFORMLAR İHMAL EDİLMEMELİ Ekonomide yapısal reformların ihmal edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Davut Çetin, yapısal reformları değil, daha çok KDV, kredi, faiz gibi konuların konuşulduğuna dikkat çekti. Çetin, ?Oysa artık bunlar çözüm olmamaktadır. Petrol fiyatı yükselince ve ekonomi canlanınca cari açığımız 30 milyar dolardan 53 milyar dolara gelmiştir. Cari açık demek, ihracatımızın ve turizm gelirinin ithalatımıza yetmemesi demektir. Cari açığı ya ülkemize gelen yabancı sermaye ile ya da borç alarak karşılıyoruz. Bu nedenle önceki yıllardan gelen borçlar nedeniyle her yıl 100-150 milyar dolar arasında dış borç ödemesi yapmak zorundayız dedi. İÇ PİYASADA YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR Bu yıl son dönemde iç piyasada yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Davut Çetin, şimdi seçim sürecinin piyasayı etkilediğini dile getirdi. Antalya ekonomisinde özel bir sorunun domates ihracatındaki sıkıntı olduğunu da belirten Çetin, ?Sadece Rusya pazarında değil, ayrıca Irak gibi önemli pazarlarda da sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıldan bu yana kur arttı, maliyetler arttı, fakat domates fiyatı artmadı, salatalık fiyatı geçen yılın altında. Bunun bir nedeni ihracatta durgunluk diğer nedeni de üretim artışıdır. Rusya pazarı durmasına rağmen üretim artışı devam etti ve 2.5 milyon tona çıktı. Benzer bir durumu portakalda yaşadık, onda da verim artışı oldu ve üretim arttı. Bu sadece Washington portakal ve gördüğünüz gibi 450 bin tona çıktık. Aşırı üretim hatasına düşmemeliyiz, ürün kalitesine daha fazla önem vermeliyiz dedi. ANTALYASPOR'A YARDIM ÇAĞRISI Üçüncü Lig'e çıkmayı başaran Serikspor'u kutlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, maddi sorunların yaşandığı Antalyaspor için de tüm iş dünyası ve Antalyalılara destek çağrısında bulundu. Antalyaspor'un maddi zorluklara rağmen bu noktada kalmasının bile başarı olduğunu belirten Çetin, ?Bu konuda işadamlarına çağrılar yapılmıştır, fakat büyük şirketlerimizin sayısı az ve maalesef kent düzeyinde yeterli sahiplenmeyi sağlayamıyoruz. Kulübe destek olmazsak ve takım başarısız olursa yarın hepimiz üzülürüz. Bu nedenle bütün Antalya halkına, bütün üyelerimize çağrı yapıyoruz. Antalya'da milyona yakın insan çalışıyor. Herkes 10-20-50-100 liralar gibi bağışlar yapsa Antalyaspor'u ihya ederiz. İmkanı olan 100 lira, olmayan 10 lira bağış yapmalıdır dedi. ATSO'DAN 25 BİN TL Yönetim kurulu kararıyla Antalyaspor'a ATSO olarak 25 bin TL bağış yapacaklarını belirten Çetin, kamu kurumları, SİAD'lar, her market, her banka, her hastane, kafeler gibi alanlarda bir bağış sandığı yapılmasını istedi. Böylece her kurumun mensuplarına bağış çağrısı yapabileceğini kaydeden Çetin, ?Bugün ilk bağışı biz yapalım, hem kurum olarak hem bireysel olarak bir adım atalım. Bağış yapan şirketleri, kurumları, hatta kişileri internette, sosyal medyada yayınlayalım. Antalyaspor derneği hesap numaralarını da buradan ve sosyal medya ile verelim. Lütfen herkes bir katkıda bulunsun. ATSO olarak, Antalyaspor derneğine bağış yaparak ilk adımı atalım. Uygun görürseniz bugün alacağımız huzur haklarımızı da bağışlayalım dedi. AHMET ÖZTÜRK MECLİS ÜYELİĞİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ ATSO'nun ilk meclisinde tartışma da yaşandı. 44'üncü Grup Mühendislik Meslek Komitesi'nden turkuaz listeyle seçimi kazanan ve meclis üyeliğine seçilen M.A. Yapı Elemanları Mimarlık ve Mühendislik firması sahibi Ahmet Öztürk, adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle meclis üyeliğinden düşürüldüi. Meclis toplantısına yerine yedek üyenin davet edildiği Ahmet Öztürk, toplantıyı meclis salonunun balkon kısmından takip etti. Öztürk'ün meclis üyeliğinden düşürülmesi tartışmalara neden oldu. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve ATSO Başkanı Davut Çetin, seçim sürecinde olunduğu için bu konudaki yetkinin genel sekreterlik makamında olduğunu ve kanunların gerektirdiği şekilde işlemlerin yapıldığını dile getirdi.