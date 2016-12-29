(Görüntülü Haber) ATM'ye yerleştirdiği aparatla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine yerleştirdiği aparatla 2 kişinin hesabından 4 bin 350 lira para aldığı tespit edilen 36 yaşındaki Murat G. yakalandı. Murat G.'nin daha önce 10 kez aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Adapazarı şehir merkezinde bir bankanın otomatik para çekme makinesinden para çeken 2 kişinin dolandırılması üzerine polis soruşturma başlattı. Otomatik para çekme makinesine yerleştirdiği aparat ile 2 kişinin hesabından 4 bin 350 lira çeken kişinin kimliği belirlendi. Polis, daha önce aynı yöntemle 10 kişiyi daha dolandırdığı belirlenen Murat G.'yi gözaltına aldı. Murat G.'nin para çekme haznesine aparatı monte ettiği, makinede işlem yapan kişilerin çektikleri paralarının bu aparata takıldığı, işlem yapılmasına rağmen paralarını alamayan kişilerin makinenin yanından ayrılması ile Murat G.'nin gelerek aparata takılan paraları aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.