(Görüntülü Haber) Atık malzemelerden maket yaptılar

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğrencileri atık malzemelerle kutsal yerlerin maketlerin yaptı. Öğrenciler dönem boyunca yaptıkları resimlerin de yer aldığı dönem sonu sergisinde maketleri görücüye çıkardı. Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Özgür Vurkan ve teknoloji tasarım öğretmeni Ali Eren öncülüğünde, atık plastik şişe, karton, mukavva parçaları, atıl durumdaki tabak gibi malzemelerle Kubbet-üs-Sahra, Mescid-i Aksa ve Kabe gibi birçok kutsal yerin maketini yaptı. Öğrenciler bu maketler ve dönem boyu yaptıkları resimleri de birleştirerek okul koridorunda dönem sonu sergisi açtı. Önümüzdeki cuma gününe kadar açık kalacak sergiyi öğrenci ve velilerin yanı sıra vatandaşlar da ziyaret edebilecek. Kurdele keserek sergi açılışını yapan Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Baştepe, Öğrencilerimiz resim ve teknoloji tasarım alanındaki yaptıkları çalışmaları burada sergiledi. Bakanlığımızın bir projesi var. 'Kadim Şehirler ve Kutsal Mekanlar' şeklinde. Öğrencilerimiz kullanılmayan atık malzemelerin yardımlarıyla kutsal mekanları maketler halinde oluşturdu. Yine bunların yanı sıra güzel resim çalışmaları da yapmışlar. Bu çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi ve onları çalıştıran öğretmenlerimizi de tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah farkındalık oluşturur dedi. Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Eren de Öğrencilerimiz plastik şişeler, kartonlar, mukavva parçaları, ayrıca mutfakta fazlalık olan atıl durumdaki tabaklar ve şişe kapakları gibi malzemeler kullanılarak bu maketleri hazırladı. Kutsal mekanlarımızın maketleri var. Yine görsel sanatlar dersimizde öğrencilerimizin yaptığı resim sergileniyor diye konuştu.