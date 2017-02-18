(Görüntülü Haber) Atıcılık sporu turizm pazarında

ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Antalya Atış Poligonu, turizm acentelerinin tatil etkinlik ve tur menüsüne girdi. Poligon kurucusu Alper Uçar, turizm destinasyonu içerisine atıcılık sporunu da eklemenin zamanının geldiğini söyledi. Antalya'nın turistik bölgesi Belek'te yıllarca otel yöneticiliği yapan, 25 yıldan bu yana turizm sektöründe görev alan Antalya Atış Poligonu kurucusu Alper Uçar, atıcılık ve poligon kültürünü turistlere pazarlayacaklarını söyledi. Uçar, bazı turistik acentelerin atıcılığı satış listelerine aldığını açıkladı. Rus turistlerin atıcılığa ilgi gösterdiğine dikkati çeken Uçar, "Açıldığımız günden bu yana Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar'ın çoğunluğu bize gelip atış yapmıştır. Yurt dışından gelecek turistlerde de bu ilgiyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde tatil yapan her 100 turistten en az 10'unun buraya gelerek atış yapacağını düşünüyoruz" dedi. ATICILIĞI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ Başta ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya'da atıcılık sporunun kadınlı, erkekli gruplar tarafından beğeniyle yapıldığını anlatan Alper Uçar, şöyle devam etti: "25 yıl otel yöneticiliği yaptım. Turist tatilde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek istiyor. Atış poligonu da bu etkinlikler arasında yer alıyor. ABD'nin Nevada çölünde turistlere tank, top, uçaksavar gibi silahlarla atış yaptırıyorlar. Turistler tank ile hurda arabaları ezip geçiyor. Bunlar için milyon dolarlar ödüyorlar. Müfredatlar ve kanunlar nedeniyle Türkiye'de böyle bir şey yapmak mümkün değil. Biz de Antalya'nın tek poligonunu turistlere pazarlayacağız. Tatilini yapmaya gelen turist, profesyonel hocalarımızın gözetiminde atışlarını gerçekleştirecek. Bu spor adrenalini zirve yaptıran bir spor." KALİBREYE GÖRE FİYAT ARTIYOR Atıcılığın mermi başı 3.5- 9 TL'den yapıldığını, mermi fiyatlarının kalibresine (büyüklüğüne) göre değiştiğini anlatan Uçar, "İsteyen gelip ruhsatlı silahıyla da atış yapabilir. Silahı olmayanlara poligon silahlarımızdan vererek atış yapmalarını sağlıyoruz. Daha önce hiç deneyimi olmamışlara 10 dakika süren temel atış eğitimini ücretsiz veriyoruz. Daha sonra 10, 15 ve 25 metre olan hedeflere hocalarımızın gözetiminde istedikleri kadar atış yapabilirler" diye konuştu. KADINLARA ÖZEL GÜN Poligona gelmeyi erkekler kadar kadınların da istediğini anlatan Uçar, salı günlerini 'Kadınlar günü' olarak belirlediklerini, yüzde 40 indirim yaptıklarını söyledi. Turist kafilelerini düşünerek poligonun bir kulüp, sosyal tesis havasında planlandığını söyleyen Uçar, "Açık ve kapalı kafeterya, aynı zamanda restoranımız bulunuyor. 6 farklı kameralı atış parkurumuz mevcut. Otomatik hedef taşıyıcı ile son teknoloji havalandırmalı poligonumuzu kurşun geçirmez cam arkasından izlemek mümkün. Burayı tamamen eğlence ve turizm planlaması üzerine inşa ettik" dedi. TURİSTLERE AV TÜFEKLERİ HAVALİMANINDA TESLİM EDİLECEK Uçar, Antalya Atış Poligonu yönetimi olarak üretimi Türkiye'de yapılan bir av tüfeği markasının satışını da yaptıklarını anlattı. Türk avcıların yanı sıra turistlere de satılması planlanan av tüfekleri, alıcısı olan turistlere tatil dönüşü havalimanında teslim edilecek.