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(Görüntülü Haber) Athena Adana’yı coşturdu

Orhan SENCER / ADANA, () - ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali’nin ikinci gününe Athena damgasını vurdu. Adana Galleria AVM Çim Alan’da önceki gün...

Orhan SENCER / ADANA, () - ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali’nin ikinci gününe Athena damgasını vurdu.

Adana Galleria AVM Çim Alan’da önceki gün başlayan festivalin ikinci günü Anatolik konseriyle başlarken, sırasıyla Çamur, Flört, Umut Kuzey, Seksendört, Feridun Düzağaç ve Athena sahne aldı.

Müzikseverler festivalin ikinci gününde de yoğun ilgi gösterirken, Çukurova Rock Festivali'nin genel koordinatörü, sanatçı ve yapımcı Umut Kuzey, sahnede yaptığı konuşmada “Hem organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, hem de sahnede yer alan biri olarak burada şarkı söylemekten daha çok, bu işin içerisinde yer almanın daha kıymetli olduğunu bir kez daha bana göstermiş oldunuz” dedi.

Gecenin finalini yapan Athena, sevilen şarkılarını festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi.

Çukurova Rock Festivali’nde bugün Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Supernova Reggaeband sahne alacak.

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