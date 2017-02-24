Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'de araziye atılan eski kamyon lastiklerinin yakılması sonucu yaklaşık 3 dönüm makilik alan yandı. Bugün öğle saatlerinde, Kartepe Seka Kampı bölgesinde bulunan eski kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 20 kamyon lastiği yanarken, alevler makilik alana sıçradı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyon lastikleri ve makilik alanı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Ateşe verilen lastikler makilik alanı yaktı
Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'de araziye atılan eski kamyon lastiklerinin yakılması sonucu yaklaşık 3 dönüm makilik alan yandı. Bugün öğle saatlerinde, Kartepe Seka Kampı bölgesinde...
24 Şubat 2017 Cuma 15:59
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