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(Görüntülü Haber) Atatürk ve 19 Mayıs için doğaya yürüdüler

Mustafa ERCAN/MERSİN, () MERSİN'de Mezitli Belediyesi'nin 19 Mayıs 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 5'nci doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Çevlik ve Bozön mahalleri arasındaki 7 kilometrelik...

Mustafa ERCAN/MERSİN, () MERSİN'de Mezitli Belediyesi'nin 19 Mayıs 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 5'nci doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Çevlik ve Bozön mahalleri arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen Mezitlililer, doğa ile iç içe doyumsuz bir gün geçirdi. Kalfe Mevkiinden başlayan yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, AKUT Mersin ekibi ve binlerce vatandaş katıldı. Özellikle son bölümü oldukça zorlu olan yürüyüş parkurunun sonunda, katılımcılara Bozön Mahallesi sakinleri tarafından hazırlanmış olan sıkma ve ayran ikramı yapıldı. Bozön Muhtarlığı önünde dinlenen yürüyüşçüler daha sonra yapılan bisiklet çekilişine katıldı. Oldukça heyecanlı geçen çekiliş sonunda 30 kişiye bisiklet verildi. Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşları daha güçlü bir belediye için, etkinliklere katılmaya davet etti.

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