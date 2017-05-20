(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasını temsil eden bayrak, törenle karaya çıkartıldı

Hakan ÇELİKBAŞ- Hakan AKGÜN/ SAMSUN, () - SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak töreni bugün gerçekleştirildi. Hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, İlkadım İlçesi'ne bağlı Tütün İskelesi ve Kurtuluş Yolu'nda bulunan temsili Bandırma Vapurundan karaya çıkarıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, bir denizci yüzbaşı, iki piyade askeri ve iki deniz eri tarafından omuzlarda taşınarak karaya çıkarıldı. Devir teslim töreni öncesine konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Samsun'umuzdan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır. Kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı herkese kutlu olsun" dedi. Vali Şahin’in konuşmasının ardından Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi. İzciler, omuzlarındaki Türk bayrağıyla bir süre yürüdükten sonra bayrak, göndere çekilmek üzere kutlamaların yapılacağı Valilik binası yanında ki törenlerin yapılacağı alana götürüldü.