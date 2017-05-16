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(Görüntülü Haber) Atatürk'ün poster resmindeki elini defalarca öptü

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Belediye Meydanı'na asılan dev Atatürk posteri önüne gelen yaşlı bir kadının, 'Ata'nın elini defalarca öptüğünü gösteren video sosyal paylaşım sitesinde ilgi...

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Belediye Meydanı'na asılan dev Atatürk posteri önüne gelen yaşlı bir kadının, 'Ata'nın elini defalarca öptüğünü gösteren video sosyal paylaşım sitesinde ilgi gördü. Bodrum Belediye Meydanı'na geçtiğimiz yıl asılan yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterine, bu sabah yaklaşan ve yürümekte güçlük çektiği görülen yaşlı bir kadının davranışı vatandaşları duygulandırdı. Posterin en altındaki bölümde Atatürk'ün sol elinin bulunduğu bölümü tutarak defalarca öpen kadın, bir süre sonra uzaklaştı. O anı bir vatandaş cep telefonuyla çekip Facebook'tan paylaştı. Görüntü beğeni toplarken, yoğun ilgi gördü.

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