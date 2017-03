(Görüntülü Haber) Atatürk'ün gelişi anısına pedalladılar

Antalya-) MURATPAŞA Belediyesi'nin Antalya Bisiklet Platformu ile birlikte 6 Mart 1930'da Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinin 87'nci yılı anısına düzenlendiği Antalya Bisiklet Günü'nde, yüzlerce kişi işyerlerine bisikletle gitti. Antalya Bisiklet Platformu'nu oluşturan gruplarla Uğur Okulları öğretmen ve öğrencileri, çeşitli şirketlerin bisiklet grupları, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz ve yüzlerce belediye çalışanı Atatürk'ün Antalya'ya gelişi anısına bu yıl ilki düzenlenen Antalya Bisiklet Günü'ne katıldı. Laura Kavşağı'ndaki buluşmaya, işe makam aracı yerine bisikletle gitmeyi tercih eden Başkan Ümit Uysal da oğlu Efe'yle dahil oldu. '6 MART BAŞLANGIÇ' Tur öncesi konuşan Belediye Başkanı Uysal, 6 Mart'ın hazırlıklarına kasım ayında Antalya Bisiklet Sevenler Grubu'yla bir akşam turunun ardından buluşması sırasında ortaya çıktığını söyledi. Motorlu araç odaklı ulaşım sistemlerinin insan sağlığı ve çevre açısından önemli tehdit haline gelirken alternatif ulaşım sistemi olarak bisiklet genel kabul gören bir ulaşım aracı olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "6 Mart'ı bir başlangıç olarak ele aldık ve bugün hep beraber işe bisikletle gidelim istedik" dedi. Bisikleti, "Sosyal yaşamda altın yumurtlayan tavuk" olarak esprili bir şekilde tarif eden Başkan Uysal, ?Hem hava kirliliğinin önüne geçiyor hem insan sağlığına faydalı hem de trafik sıkışıklığını önlüyor. İnsanlarımızın yarısı bile işe bisikletle gidiyor olsa Antalya'da ne trafik ne de çevre sorunu kalır. Tansiyon, şeker hastalığı oranı düşer" diye konuştu. 6 Mart Antalya Bisiklet Günü'nün bunu tetiklemek adına yapıldığının altını çizen Başkan Uysal, bundan sonrada bisiklet kullanmayı özendirmeye devam edileceğini söyledi. İZMİR MARŞI'YLA KARŞILANDILAR Laura Kavşağı'nda buluşan gruplar buradan 'Arabadan in bisiklete bin' sloganları eşliğinde Tekelioğlu Caddesi'ni takip ederek Muratpaşa Belediyesi'ne yaklaşık 2 kilometrelik yolda pedal bastı. Bisikletçileri, Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda MEST Bandosu, İzmir Marşı'yla karşıladı. Grupların hepsi meydana ulaştığında Başkan Uysal, Atatürk'ün Antalya gelişinin 87'nci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 'ATATÜRK BİR DAHA HİÇ GİTMEDİ' Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Uysal yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: ?Gazi Mustafa Kemal Atatürk 6 Mart 1930'da Antalya'mıza geldikten sonra esasen bir daha gitmedi. Daha uygar, daha özgür, daha kardeşçe yaşayan bir toplum olabilmek, kenetlenmek, tasada ve kederde birlik olabilmek, her türlü biyolojik ve kültürel ayrılığın ötesinde beraber olabilmek, uluslaşabilmek işte marifet olan budur. Ayrışmak çok kolaydır. Bunu bazen terör gurupları, bazen siyasetçiler yapıyor. Bazen bakıyorsunuz belli mevkilere gelmiş kişiler sırf kendi pozisyonlarını güçlendirmek için toplumu ayrıştırmaktan çekinmeyebiliyorlar. Bizim işimiz ise uluslaşabilmek, her türlü farkımızı renk ve kimlik kabul ederek tasada ve kederde bir topluluk olabilmektir. Önemli olan hep beraber olabilmektir. Marifet olan toplumu dilimi ayrıştırıp siyasi yarar sağlamaya çalışmak değildir. Atatürk'ün Antalya'ya gelişiyle, birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin, uygar, ileri ve demokratik, paylaşan, adaletli, eşit haklara sahip toplum olmanın, yurttaş ve birey olmanın temelleri Antalya'ya gelmiştir, bir daha gitmemiştir ve hiç gitmeyecektir." Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından etkinlik, ay yıldızlı balonların, İzmir Marşı eşliğinde gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.