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(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Burdur'a gelişi kutlandı

Mesut MADAN/BURDUR, () MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 87'nci yıldönümü törenle kutlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk'ün 6...

Mesut MADAN/BURDUR, () MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 87'nci yıldönümü törenle kutlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Burdur'a gelişinde karşılandığı yer olan Çatalpınar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Ata'ya saygı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ile vatandaşlar katıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları gösterisinin ardından Vali Şerif Yılmaz, gençlerin taşıdığı Türk bayrağını öpüp, tekrar kendilerine emanet etti. Ardından Vali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un şeref günü olarak kabul edilen bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha konuk etmiş olmanın gururu ve haklı sevinicini yaşıyoruz. 6 Mart 1930'da Çatalpınar mevkiinde Burdur'umuza güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce atalarımıza yaşattığı onuru ve coşkuyu aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz" dedi. Atatürk'ün Burdur'a gelişi dolayısıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle tören sona erdi.

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