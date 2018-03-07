(Görüntülü Haber) ATATÜRK'ÜN BURDUR'A GELİŞİ KUTLANDI

Haber- Kamera Mesut MADANBURDUR, ()BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 88'inci yıldönümünde Ata'ya saygı yürüyüşü düzenlendi. Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıldönümü dolayısıyla kente gelişinde karşılandığı Çatalpınar Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Ata'ya saygı yürüyüşü düzenlendi. Burdur Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile öğrenciler ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisinin ardından Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı Tank Albay Hakan Tutucu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'un onur günü olarak kabul edilen bu özel günde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde konuk etmiş olmanın gururunu, onurunu ve sevincini bir kez daha yaşıyoruz. 6 Mart 1930'da Burdur'umuza güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce Çatalpınar'da yaşattığı onuru ve coşkuyu, bugün bizler aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz. Bizler bu anlamlı günü kutlarken sadece büyük bir insanın ilimize gelmesini kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun ilkeleri ışığında yükselen bağımsızlık ve gelişmişlik düzeyini de kutluyoruz. Atatürk yalnızca ülkemizi kan ve ateşlerden kurtaran, ulusal Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden, zaferler kazandıran bir komutan değil, aynı zamanda ulusumuzun çağdaş, aydınlık geleceğine ışık tutan büyük bir devlet adamıydı. O bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve demokrat kişiliğiyle tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir liderdir diye konuştu. Programda Atatürk'ün Burdur'a gelişi dolayısıyla düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.