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(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılı kutlandı

Birol KARAKILIÇ/BALÂ, (Ankara), () Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele yolundaki son durağı olan Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Beynam Mahallesinde tören düzenlenerek, 98 yıl önce konakladığı evin önünde...

Birol KARAKILIÇ/BALÂ, (Ankara), () Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele yolundaki son durağı olan Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Beynam Mahallesinde tören düzenlenerek, 98 yıl önce konakladığı evin önünde kutlama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından yıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Beynam'daki Atatürk ve Kültür Evi'nde tören düzenlendi. Törene, Balâ Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, Belediye Başkanı Arif Kaplan, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, siyasi partilerin ilçe başkanarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Beynam Emine Erişen Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esma Malkoç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Beynam Emine Erişen Ortaokulu öğrencileri şarkılar söyleyip şiirler okudu. Ardından Ankara Seğmen ekibi tarafından gösteri sunuldu. Programın ardından Atatürk ve Kültür Evi gezilerek davetleliler yemek ikramında bulunuldu.

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