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(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü, Anıtkabir'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören, saat 09.00'da devlet erkânının Aslanlı Yol da yürüyüşü ile başladı. Korteje,...

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü, Anıtkabir'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören, saat 09.00'da devlet erkânının Aslanlı Yol da yürüyüşü ile başladı. Korteje, Ankara Valisi Ercan Topaca, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök ile Ankaralı Seğmenler ve diğer yetkililer katıldı. Topaca tarafından Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti.

Topaca burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: 

"Dünyada eşi benzeri olmayan İstiklal Harbi'mizi, sevk ve idare etmek için merkez olarak seçtiğiniz Ankara'ya gelişinizin 98'inci yılında, Ankara il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Milletimizin maküs talihi, Dikmen sırtlarına adım attığınız gün değişmiş, önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulamıştır. Bugün geldiğimiz noktada başkentimiz Ankara; tarım ve hayvancılık potansiyeliyle, eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın modern kentlerinden biri haline gelmiştir. 'Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' diyerek onurlandırdığınız Ankaralılar olarak, ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için, her dönemde ve her koşulda, var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."

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