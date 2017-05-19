(Görüntülü Haber) Atatürk için daldılar, bisiklete bindiler (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Kadıköy, Atatürk parkı önünde “Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı” yapıldı. Dalgıçların, "Atatürk’ün Gözleri" tablosunun bir kopyası ve Türk bayrağı ile sudan çıkışları sahilde toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Kadıköy Belediyesinin 19 Mayıs ile ilgili düzenlediği 12 kilometrelik bisiklet turuna ise yüzlerce bisikletli katılırken etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. 12 KİLOMETRELİK BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kalamış, Atatürk parkında düzenlediği “19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni” renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 12 kilometrelik bisiklet turunun startını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu verdi. Yüzlerce bisikletlinin, Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri bisikletleriyle katıldığı bisiklet turunda vatandaşlar, Bağdat Caddesi, Selamiçeşme, Kadıköy minibüs yolu, Bayar caddesi üzerinden Bostancı’ya ulaşıp, tekrar Bağdat Caddesi üzerinden Kalamış’a geri döndüler. ATATÜRK İÇİN DALDILAR Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen “Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı” ise kıyıda toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Bahçeşehir ve Koç Üniversiteleri su altı kulüplerinden sporcuların katıldığı dalışta su altında Türk bayrağı ile resim çektiren dalgıçlar, daha sonra ellerindeki su altı meşaleleri ile yüzeye çıktı. Bu sırada Atatürk’ün gözleri tablosunun bir kopyası ve Türk bayrağı açan dalgıçlar kıyıda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Dalgıçlar denizin içinde hep birlikte "İzmir marşı" nı söyledi Öte yandan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi Japon işadamı Yoshinori Mariwaki de etkinlik sırasında Japon bayrağı açtı. Yoshinori Mariwaki’nin Atatürk hayranı olduğu ve bu nedenle etkinliğe katıldığı öğrenildi.