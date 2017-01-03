Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı gecesi Reina’da meydana...

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı gecesi Reina’da meydana gelen terör saldırısının ardından zanlının yakalanması için İstanbul’da sınır kapıları başta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalışma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali Giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Burada pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen iki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelenerek el konuldu . Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55