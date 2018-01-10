(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı’nda 350 bin liralık taksi yolcuların hizmetinde 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() ATATÜRK Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.





Türkiye’nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda Taksiciler Kooperatifi önemli bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler havalimanından yolcu taşımaya başladı. Müşterilere daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksi filosunu arttırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.





TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ





Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can, “Biz bu araçların sayısını 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Şuanda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz. Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüste bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsizi internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz” dedi.





TAKSİMETRE AÇILIŞ 8, TL İNDİ BİNDİ 20 TL





Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can konuşmasında şunları söyledi:





“Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL’dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.”