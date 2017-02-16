Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...

(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı personeline ek güvenlik taraması

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı’nda çalışan personel güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Atatürk Havalimanı’nda çalışmak isteyenler için önceden sadece Genel Bilgi Toplama’yla yapılan güvenlik araştırmasına...

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı’nda çalışan personel güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Atatürk Havalimanı’nda çalışmak isteyenler için önceden sadece Genel Bilgi Toplama’yla yapılan güvenlik araştırmasına yeni bir uygulama daha eklendi. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden kurumlara gönderilen duyuruyla Atatürk Havalimanı’nda görev yapan personelden çeşitli bilgiler istendi. Bunların arasında personelin kimlik bilgilerinin yanı sıra ailesini de kapsayan bilgiler de yer alıyor. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması isimli formlarda 18 yaşın üstündeki kardeşlerin dahi isimleri isteniyor. Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren resmi ve özel statüde ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi,yerli ve yabancı havayolları, yer hizmetleri, güvenlik, sağlık, temizlik vb bir çok şirketlerin bünyesinde çalışan binlerce personel bu güvenlik taramasından geçecek. Geçen sene başlayan uygulamayla da Atatürk Havalimanı'nda uçağa gitmeden önceki son kontrolde yolculara uygulanan kemer ve saat çıkarma zorunluluğu havalimanı çalışanlarına da getirilmişti . Dış ve iç hatlarda ikinci arama noktalarından geçen personel, havalimanında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında üzerinde bulunan kemer ve saatleri çıkarmaya başlamıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.