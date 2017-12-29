(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu başladı

Murat Çakır -Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL() YENİ yıl tatili dolasıyla yurtdışına giden yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Bir çok ünlü isimd e bugün yurtdışına çıkmak için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Tarık Ünlüoğlu, Alişan, Serkan Kaya da aileleri ve arkadaşlarıyla Dış Hatlar Terminali'nde görüntülendi. Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında akşam saatlerinde güvenlik noktalarında ve check-in bankolarında yoğunluk oluşturdu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşanmaması için polis, pasaport kontrol bankoları açık tutarken, yolculara daha hızlı hizmet verilmesi için yer hizmetleri personeli sayısı da arttırıldı. Yurtdışına çıkan tatilciler sevdiklerine yeni yıl mesajı da vermeyi ihmal etmedi. Eşi Neslihan Balpınar ile Prag'a giden Ahmet Balpınar, yılbaşı tatili için Eylül ayında biletini aldığını belirterek " Tüm insanlığa mutlu ve huzurlu bir sene diliyorum. Güzellikler bizimle olsun" dedi. Arkadaşı ile beraber yeni yılı Münih'te girecek olan Taylan Çiçek ise "Türkiye'nin çok güzel bir 2018 yaşamasını istiyorum.Her şey çok güzel olsun Barış olusun Mutluluk olsun" diye konuştu. Yolculardan İdil Aktuğ'da sağlık ve mutluluk diledi.