Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı. Paketten cansız manken çıktı. Saat 18.45 sıralarında B giriş kapısında yerde duran paketi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanları paketi fünye ile patlattı. Paketten cansız manken çıktı.
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda Şüpheli Paket Fünye İle Patlatıldı
Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı. Paketten cansız manken çıktı. Saat 18.45 sıralarında B giriş kapısında...
21 Nisan 2018 Cumartesi 20:03
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