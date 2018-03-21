(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda "Polnet arızası; Pasaport kuyruğu oluştu

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () EMNİYET Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu. Bu sabah saatlerinden itibaren oluşan arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştiriliyor. Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalışıyor.