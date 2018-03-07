İbrahim YILDIZ / İSTANBUL EMNİYET Bilgi Sistemi 'POLNET'te Türkiye genelinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu. 'POLNET'teki saat 15.45'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluşurken yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kuyruklarda bekleyen yolcular zaman zaman polis ve görevlilerle tartıştılar. Arızanın devam ettiği ve giriş ve çıkışların manuel olarak yapıldığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda "POLNET" arızası : Pasaport kuyruğu oluştu
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL EMNİYET Bilgi Sistemi 'POLNET'te Türkiye genelinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu. 'POLNET'teki saat 15.45'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Atatürk...
07 Mart 2018 Çarşamba 18:43
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