İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı. Ayrıntılar geliyor...
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar - 1
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı. Ayrıntılar geliyor...
29 Ocak 2018 Pazartesi 03:11
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