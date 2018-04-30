İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Huzur Güven" denetimleri yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekipler, de Atatürk Havalimanı'nda da, "Huzur Güven" denetimleri yaptı. Ekipler, İç Hatlar Gidiş Terminali'nde araçları durdurarak aramalar yaparken araçta bulunan yolcuların GBT kontrolleri de yapıldı. Bu arada aramalara narkotik köpekleri de katıldı.
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda "Güven Huzur" denetimleri
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Huzur Güven" denetimleri yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekipler, de Atatürk Havalimanı'nda da, "Huzur Güven"...
30 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
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