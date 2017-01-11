Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verildi. Metro seferleri durduruldu. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşgaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçerken Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı metrosunda 'Reina Saldırganı' alarmı
Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verildi. Metro seferleri durduruldu. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşgaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar...
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:09
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