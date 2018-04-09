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(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı en yoğun 15'inci havalimanı oldu

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,() TÜRKİYE'NİN en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında 15’inci sırada yer aldı. Atlanta, Pekin ve Dubai Havalimanları ilk 3 sırayı aldı....

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,() TÜRKİYE'NİN en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında 15’inci sırada yer aldı. Atlanta, Pekin ve Dubai Havalimanları ilk 3 sırayı aldı. Atatürk Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak ayı raporuna göre yolcu sayısı bakımından bir önceki Ocak ayı ile yapılan karşılaştırmada yüzde 30,3'lük artışla Avrupa yolcu trafiğine en çok katkı sağlayan havalimanı oldu. 2017 yılında havalimanı, yolcu trafiği ve üst geçiş dahil 63 milyon 727 bin 448 yolcuya hizmet verirken, uçak trafiği ise 460 bin 777 oldu. 2018 yılı üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) döneminde ise yolcu sayısı 15 milyon 533 bin 831 olurken, uçak trafiği sayısı ise 108 bin 765 oldu. Atatürk Havalimanı, en yoğun havalimanları arasında Frankfurt Havalimanı'ndan sonra 15'inci sırada yer aldı. En yoğun havalimanları ise Atlanta, Pekin ve Dubai havalimanları oldu.

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