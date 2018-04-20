Murat ÇAKIR-İSTANBUL,() ATATÜRK Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesindeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve kişisel eşyalar çıktı. Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde yeşil alan içindeki bir çantayı gören vatandaşlar polisi haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cuma namazı için gelen vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden battaniye ve kişisel eşyalar çıktı.
(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı camii bahçesindeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Murat ÇAKIR-İSTANBUL,() ATATÜRK Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesindeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve kişisel eşyalar çıktı. Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde...
20 Nisan 2018 Cuma 14:35
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