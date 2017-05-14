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(Görüntülü Haber) Ataşehir'de markete el yapımı patlayıcıyla saldırı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de yeni açılma hazırlığı yapan bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken markette maddi hasar meydana geldi.   Olay saat 01.30 sıralarında...

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de yeni açılma hazırlığı yapan bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken markette maddi hasar meydana geldi.

 

Olay saat 01.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan yeni açılacak bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan el yapım patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler patlamanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisler yapılan incelemede çevrede çok sayıda el yapımı patlayıcıya ait parça buldu. Yine aynı marketin kapısına bırakılan 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcıyı farkeden polisler olay yerine Bomba imha ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlamamış el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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