(Görüntülü Haber) Ataköy plajları yeniden canlanıyor (Ek)

TOKİ, 1991 yılında yapılan imar planını iptal ederek Ataköy Sahili'ndeki Baruthane arazisini vatandaşa açıyor. Günübirlik turizm alanı ilan edilen Ataköy’deki arazi ve tarihi baruthane alanı aslına uygun inşa edilecek. Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz" diye konuştu.















Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan söz konusu arazi 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredilmişti. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle vatandaşların kullanımına açılıyor.















"İNŞAAT PLANINI UYGULAMAKTAN VAZGEÇTİK"















Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik” dedi.















"ASLINA UYGUN İNŞAA EDİLECEK"















Tarihi ve kültürel öneme sahip olan alanın İstanbulluların kullanıma sunulması için harekete geçtiklerini vurgulayan Turan, “Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilmesi ve arazinin diğer kısmının da yeşil alana çevrilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) plan değişikliği yapıldı. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane ’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecektir” ifadelerini kullandı.















"PROJENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"















Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını söyleyen Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz. Şu anda bu alanda çok önemli mimarlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mevcut alanın yeşillendirilmesi ile ilgili karar İBB’de kabul edildi. En kısa süre içerisinde Ataköy sahilini vatandaşlarımızın denizle bulaşabildiği bir alan haline getirip hizmete açacağız” diye konuştu.















"TOKİ VE İBB BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEK"















564 ada 160 parselde park olarak düzenlenecek alandaki çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol imzaladıklarını söyleyen Turan, alanın “Park ve Rekreasyon Alanı” olacak şekilde imar plan değişikliği yapılacağını belirtti. Turan, “Amacına uygun olarak tasarlanan yeni plan TOKİ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilecektir” ifadelerine yer verdi.