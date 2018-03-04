Murat SOLAK / İSTANBUL, () İSTANBUL'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Ataköy'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü
Murat SOLAK / İSTANBUL, () İSTANBUL'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı...
04 Mart 2018 Pazar 12:39
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