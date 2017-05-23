(Görüntülü Haber) Ata'nın balmumu heykeline ilgi

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () ÇANAKKALE'de açılan 'Balmumu Heykel ve Yağlı Boya' sergisinde kalıp kullanılmadan elle hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli, ilgi gördü. Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde 10 yıldır balmumu heykelleri yapan 48 yaşındaki Yasemin Peker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Evi'nde, 19 ila 30 Mayıs arasında ziyarete açık olan 8'inci kişisel 'Balmumu Heykel ve Yağlı Boya' sergisini açtı. Peker'in sergideki eserlerinden en çok ilgiyi, Atatürk'ün, 1.74 santimetre boyundaki balmumu heykeli çekti. Ayrıca halk, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün at üzerindeki küçük bal mumları heykellerini de ilgiyle inceledi. Sergide sunulan ve Çınarlı Köyü'nden Çanakkale Savaşlarına katılan Gazi Mustafa Acar'ın elinde bastonuyla oturur vaziyetteki balmumu heykeli de dikkat çekti. Heykeltıraş Yasemin Peker, resim çalışmalarına çok küçük yaşta başladığını söyledi. İlk sergisini 18 yaşında açtığını belirten Yasemin Peker, "Daha sonra balmumu çalışmalarına yöneldim. Balmumu çalışmalarıma üçboyutlu kabartma resimlerle başladım. Daha sonra heykel çalışmalarıma geçtim. Bu sürede 7 tane kişisel sergi açtım. Bu 8'inci kişisel sergim. Çeşitli karma sergilere katıldım. Atatürk heykelini bir yılda tamamlayabildim. Çünkü benim çalıştığım teknik çok farklı. Kalıp kullanmıyorum. Tamamen el işçiliği, elle sıvama yöntemiyle yaptım. Daha sonra üzerine renklendirme ile gerçek saç kullandım. Gördüğünüz gibi tamamen balmumu olarak çalıştım. Bundan sonraki hedefim, bir müze oluşturmak. Onun için de çalışmalarıma devam edeceğim. Heykellerden bir müze oluşturmak istiyorum. Özellikle Çanakkale'nin geçmişiyle ilgili bir müze oluşturmak idealim" dedi. Peker'in ayrıca, kalıp kullanmadan yaptığı 'Çanakkale Gazisi' balmumu heykellerinden 6'sı Çimenlik Kalesi, 2'si ise Nusret Mayın Gemisi'nde sergileniyor.