(Görüntülü Haber) ASMEK sergisi törenle açıldı



Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL ANTALYA, () Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nun (ASMEK) yılsonu sergisi törenle açıldı. Farklı saç tasarımları ve renkli kreasyonlar büyük ilgi gördü.



ASMEK 13'üncü yılsonu sergisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, meclis üyelerinin katılımıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, 2005 yılında kurulan ASMEK'in dev bir eğitim kurumuna dönüştüğünü söyledi. ASMEK'in Antalya'nın en önemli projesi olduğunu dile getiren Türel, 2005 yılından beri 27 kurs merkezinde eğitim verildiğini aktardı.



222 BİN KİŞİ EĞİTİM GÖRDÜ



Kurulduğundan bu yana 222 bin 962 kursiyerin eğitim gördüğünü dile getiren Türel, bir il nüfusu kadar vatandaşın merkezlerden yararlandığını söyledi. Menderes Türel, ?Vatandaşlarımıza ışık olmak hedeflerimiz arasında. Hedeflerimizi sizlerle başardık. En büyük hizmetlerimizde kadın ve çocuklar öncelik durumdadır. Zamanı olan herkes kurslarımıza katılıyor. Keşke benim de zamanım olsa ben de kurslara katılsam. ASMEK özellikle kadınlarımızın girişimci olmasını destekliyor. 827 kişi farklı iş kollarında kendi iş yerlerini açtı. Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satmaları için satış ofisleri kurulmasını sağladık dedi.



BU YIL KURSİYER SAYISI 26 BİN



Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da ASMEK'lerin de aralarında bulunduğu, 1 Eylül 2017 tarihinden bugüne kadar Antalya'da 186 bin kişinin hayat boyu öğrenme projesine katıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri projede 7 bini erkek, 19 bin kadın olmak üzere 26 bin kişinin ASMEK'lerde bu yıl eğitim gördüğünü söyledi

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HEDİYE CEKETİ SAHNEDE GİYDİ



Açılış konuşmasının ardından Türel ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti. Kursiyer yaptıkları bir ceketi, Türel'e hediye etti. Türel, eşinin yardımıyla ceketi burada giydi. ASMEK kursiyerlerinin yaptıkları kıyafetlerle gerçekleştirilen defilenin ardından Menderes Türel, sergiyi gezerek kursiyerleri kutladı. Dans gösterilerinin yanı sıra müzik dinletisiyle serginin açılışı tamamlandı. Sergi 13 Mayıs'a kadar açık kalacak.