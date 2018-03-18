Mücahit YOLCU/ SURİYE, () - 'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de bir grup asker, Türk bayrağı açıp, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Afrin'de biraraya gelen Mehmetçik, Türk bayrağı açıp, tek ağızdan Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Askerler şiirin ardından şehitler için saygı atışı yaptı.
(Görüntülü Haber) Askerlerden Afrin'de 'Bayrak' şiiri
Mücahit YOLCU/ SURİYE, () - 'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de bir grup asker, Türk bayrağı açıp, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Afrin'de biraraya gelen Mehmetçik, Türk bayrağı açıp,...
18 Mart 2018 Pazar 16:42
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