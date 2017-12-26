(Görüntülü Haber) Askerin baharatı, Kahramanmaraş'taki cezaevinden

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), () - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 'kırmızı biber' başta olmak üzere askerin baharatını Türkoğlu ilçesindeki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu karşılayacak. Kurum Müdürü Mürsel Çakır, biberlerin cezaevinin 22 dönümlük arazisinde yetiştirildiğini diğer baharatların ise dışarıdan temin edilerek hijyenik ortamda işlenerek paketlendiğini söyledi. Hem hükümlüleri meslek sahibi etme hem de ülke ekonomisine katkıda bulunma adına 2014'te ahşap oyma atölyesini açan Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda aradan geçen zamanda 20 ayrı atölye kuruldu. 340 hükümlünün bulunduğu cezaevindeki 20 atölyeden 5'inde üretim yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkı sunuluyor. Bu atölyelerden biri ise 2,5 ton üretim kapasitesine sahip baharat atölyesi. Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı son kararla askerlerin pul biber, karabiber, Hindistan cevizi, kuş üzümü, çam fıstığı, nane, kimyon, kekik, tarçın, vanilya şekeri ve nişastası bu atölyelerde işlenip paketlenecek. Atölyede üretimin başını ise kent ile özdeşleşen 'Maraş biberi' çekiyor. Biberler de cezaevinin 22 dönümlük arazisinde yetiştiriliyor ve hasadı da mahkumlar tarafından yapılıyor. Yıkama, kurutma, temizleme gibi aşamalardan geçirilen biber son olarak taş değirmende pul biber haline getirildikten sonra paketleniyor. Biber ve diğer tüm baharatların üretimi, paketlemesi hijyenik bir ortamda gerçekleştiriliyor. 2,5 TON KAPASİTESİ VAR Cezaevinin Gıda Mühendisi Mehmet Akbulut, baharat atölyesinde günlük 1 ton üretim yapabildiklerini söyledi. Talep olması durumunda daha fazla üretim yapabileceklerini ifade eden Akbulut, "Bahçemizde yetiştirdiğimiz Maraş yöresine ait kırmızı biberleri pul biber haline getiriyoruz. Bunun için de aldığımız makinelerle ürünlere fabrikasyon işlemi yapıyoruz. Makinelerimizin günlük üretim kapasitesi 2,5 ton fakat burada böyle bir kota yok. Ancak biz şu anda günlük 1 ton üretim yapabiliyoruz" dedi. Cezaevinde baharat atölyesi dışında perde, tekstil, mobilya ve ahşap oyma atölyeleri de bulunuyor ve tüm atölyelerde hükümlüler çalışıyor. Sağlık sigortaları yapılan hükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, diğer taraftan tam gün çalışmaları durumunda aylık 400 liraya kadar gelir elde edebiliyor. Tüm bu atölyelerde üretilen ürünler ise adliyelerdeki işyurdu satış mağazalarında satışa sunuluyor. Son kararla birlikte baharatlar işyurdu satış mağazalarında bundan sonra baharatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de verilecek. Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Mürsel Çakır, atölyelerin hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirmek, vasıfsız hükümlülere de yeni meslekler edinmelerini sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, "Cezaevimizde 5 üretim atölyesinden biri olan baharat atölyesinde baharatlar tamamen hijyenik bir ortamda üretilip işlendikten sonra laboratuvarda yapılan tüm testlerden temiz onayı alınmasının ardından paketlenmektedir. Ayrıca, baharat atölyesi ile birlikte diğer atölyelerde yapılan üretimden cezaevimizin 2017 yılı karı ise 2,5 milyon liradır" diye konuştu.