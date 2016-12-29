Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PDY davalarının ilk duruşması için Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü. FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak.
(Görüntülü Haber) Askeri gazino mahkeme salonu oldu
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PDY davalarının ilk duruşması için Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü. FETÖ/PDY...
29 Aralık 2016 Perşembe 22:15
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