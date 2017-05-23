BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adli makamların bakanlık ve bağlı kuruluşları ile uzun süredir koordine ve işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm terör örgütleri ve işbirlikçilerine yönelik mücadelemiz hukuk çerçevesinde her alanda ve her yerde kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
(Görüntülü Haber) Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara PKK operasyonu: 46 kişi gözaltı
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adli makamların bakanlık ve bağlı kuruluşları ile uzun süredir koordine ve işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda...
23 Mayıs 2017 Salı 16:10
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