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(Görüntülü Haber) Askeri birliğe yakıt taşıyan tankerin imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti

HAKKARİ'nin Otluca Köyü'nde karlı yolda kalan askeri birliğe yakıt taşayan tankerin imdanına yolda kar çalışması yapan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Otluca köyü'ndeki yolda kar çalışması yapan İl...

HAKKARİ'nin Otluca Köyü'nde karlı yolda kalan askeri birliğe yakıt taşayan tankerin imdanına yolda kar çalışması yapan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Otluca köyü'ndeki yolda kar çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan dolayı yolda mahsur kalan askeri bir birliğe yakıt taşayan tankerin imdadına yetişti. Ekipler, yakıt tanterine zincir bağlayıp kardan çıkartmayı başardı. İl Özel İdaresi Karla mücadele ekibi tarafından çıkartılan yakıt tankeri iş makinesinin arkasına bağlanarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na çekildi.

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