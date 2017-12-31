ANKARA,() -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü.
(Görüntülü Haber) Askere Soylu'dan Yusuf Güney ve Burak Yılmaz sürprizi
ANKARA,() -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü....
31 Aralık 2017 Pazar 22:10
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