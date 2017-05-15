(Görüntülü Haber) Askere anneler günü sürprizi

Antalya-) ÇANAKKALE'de vatani görevini yapan Mehmet Gürsoy, Kemer Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale gezisinde annesi ve ailesiyle buluştu. Kemer Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği gezide Kemer'den 1200 kadın, Çanakkale'ye geziye götürüldü. Geziye, Çanakkale Çimenlik Kalesi'nde vatani görevini yapan Mehmet Gürsoy'un ailesi de götürüldü. Anne Gülser Gürsoy, baba Salih Gürsoy ve kardeş Merve Gürsoy, Çanakkale'deki otelde düzenlenen kahvaltıda Mehmet Gürsoy ile buluştu. Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'ün sürprizi karşısında şaşıran Mehmet Gürsoy ve ailesi hasret giderdi. 7 aydır birbirini göremeyen aile üyeleri Anneler Günü'nde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, Başkan Gül'e teşekkür etti.