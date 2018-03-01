(Görüntülü Haber)Asker kıyafetli engelli öğrencilerden Mehmetçiğe moral ziyareti

ZEYTİN Dalı herakatına destek veren Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin asker kıyafeti giyen engelli öğrencileri, 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. 1'inci Komando Tugayı’ndaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Tugay Kurmay Başkanı Kurmay Albay Tevfik Gümüş,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca,Osman Malkoçoğlu, İl Milli Eğitim şube Müdürleri Şemun Akman, Mehmet Sami Yazgan, Tugay'da görevli komutanlar, askerler ve öğrenci velileri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yaptığı konuşmada, ”Eğitim ordusuyla askerimizin yanında olmak bizlere gurur veriyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizler engel tanımayız. Bizler imanlı insanlarız. Bu millet ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizimdir, diyen bir ırkın insanlarıyız. Zeytin Dalı operasyonunda gözünü kırpmadan vatanı için canını hiçe sayan komutanlarımıza ve askerlerimize Allah yar ve yardımcı olsun”dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı programda, Kurmay Başkanı Tevfik Gümüş’e Zeytin Dalı harekatında görev yapan Tugay komutanına iletilmek üzere Türk bayrağı ve öğrencilerin el baskılı ‘Bizde Afrin'deyiz’ yazılı dövizi takdim etti. Anaların askere giden oğulları için kına yakması ve asker uğurlamasının canlandırılması duygusal anlar yaşattı.