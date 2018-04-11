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(Görüntülü Haber) Asker arkadaşları, 72 yıl sonra, yine aynı odada yan yana

KARAMAN'da vatani görevlerini aynı birlikte yapan, koğuşta yan yana ranzalarda yatan Ali Sert (91) ve Tahir Tanış (91), 72 yıl sonra rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanede tesadüfen bir araya geldi. Aynı odada, yine yan yana...

KARAMAN'da vatani görevlerini aynı birlikte yapan, koğuşta yan yana ranzalarda yatan Ali Sert (91) ve Tahir Tanış (91), 72 yıl sonra rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanede tesadüfen bir araya geldi. Aynı odada, yine yan yana yataklarda yatan kanser hastası Sert ve Tanış, askerlik anılarını anlatarak zaman geçirip, moral buluyor. Karaman'da 1943 yılında vatani görevlerini yapmak için askere giden Ali Sert ve Tahir Tanış, acemi birliklerindeki eğitimlerinin ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde usta birliğinde bir araya geldi. Aynı koğuşta, yan yana ranzalarda yatan Sert ve Tanış, o dönem 36 ay olan vatani görevlerinin ardından terhis olup geldikten sonra da görüşmeyi sürdürdü. Ali Sert, geçen yıl mesane kanserine yakalandı, Karaman Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi görmeye başladı. Karaciğer kanseri teşhisi konan Tahir Tanış ise bir hafta önce aynı hastaneye yatırıldı. Ali Sert, yanındaki yatağa asker arkadaşı Tahir'in geldiğini görünce önce şaşırdı, ardından da sarılıp hasret giderdi. Tedavileri süren iki arkadaş, boş zamanlarını ise askerlik anılarını anlatarak moral buluyor. Arkadaşının elini tutup konuşan Ali Sert, ''Biz birbirimizin her zaman güler yüzünü, tatlı dilini isteriz. Bir her an için geçimimizin düzgün olduğunu arkadaşlığımızın daim olduğunu isteriz." diye konuştu. Konuşmakta güçlük çeken Tahir Tanış ise, ''Gelibolu'da birlikte askerlik yaptık. Bu o zaman karargahta çavuştu, askerden geldikten sonra da biz burada görüşmeye devam ettik. Şimdi de tesadüfen burada karşılaştık" dedi. Tahir Tanış'ın oğlu Zekeriya Tanış da tesadüfen babasının asker arkadaşıyla aynı odada karşılaştığını belirterek, ''Yıllar sonra burada, hastanede aynı odada yeniden bir araya geldiler. Birbirlerini görünce çok mutlu oldular, sarıldılar. 72 yıl önce birlikte askerlik yapan iki arkadaş, şimdi aynı odada tedavi oluyor ve bu doktorların söylediğine göre tedavide olumlu etki yapıyor. Hastalıklarda en önemli etkenlerden bir tanesi de moral. Şu an ikisi de çok mutlu" şeklinde konuştu. Sert ve Tanış'ın doktoru Ali Küçükgençay, ilk başta kendilerinin de çok şaşırdığını belirterek, ''Ali amca bizim 1 yıldır takip ettiğimiz bir hastamız. Tahir amcayı da tesadüfen hiçbir şeyden haberimiz yokken bu odaya yatırdık. Her iki hastamızın sağlık durumu da şimdi iyiye gidiyor'' dedi.

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