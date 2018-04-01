(Görüntülü Haber) Asker arkadaşları 35 yıl sonra buluştu

TEKİRDAĞ Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tank taburunda 1982 yılında vatani görevlerini yapan 29 asker arkadaşı, sosyal medyadan birbirleriyle irtibat kurduktan sonra Bolu'da bir araya geldi.



Tekirdağ Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 1982 yılında askerlik yapan 29 asker arkadaşı, o dönem çektirdikleri bir fotoğraf sayesinde sosyal medya üzerinden birbirleriyle irtibata geçti. Asker arkadaşları bir araya gelip eski günleri anmak için etkinlik planladı. Bolu'da oturan Ayhan Kara, toplanma etkinliğinin Bolu'da olması teklifinde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında olan asker arkadaşları aileleriyle birlikte Bolu'ya geldi. Kent merkezindeki otelde bir araya gelen asker arkadaşları burada eski günleri anıp, birbirleriyle sohbet etti.



Bugün terörle mücadelede etkin rol oynayan 'Leopar' tanklarını Almanya'dan ilk getiren kadro olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Keleş, etkinliğe Samsun'un Çarşamba ilçesinden geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin gözbebeği olan leopar tanklarının ilk mürettebatlarıyız. Biz bu tankların 1982 yılında Almanya'dan Türkiye'ye teslimatını gerçekleştirmiş olup, ilk denemelerini ve test sürüşlerini yaptıktan sonra Türk ordusuna teslim etmiş kadroyuz. Şu anda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan şunu istiyoruz; Bize müsaade etsin. Bu kadroyla Münbiç'e biz girelim. Bunun için buradayız. Şuandan sonra ordumuzun emrindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından 29 kişiydik. Hepimiz Türkiye'nin birçok yerinden burada toplandık. 35 yıl sonra internetten eskiden çektirdiğimiz bir fotoğraf aracılığıyla birbirimizi bulduk. Daha sonra Bolu'daki asker arkadaşımız Ayhan Kara'nın önderliğinde Bolu'da bir araya gelmeye karar verdik. Türk ordusunun daima savaşa hazır olduğunu göstermek için bir araya geldik" dedi.



Malazgirt'ten gelen Alaaddin Engin ise "1071'de Sultan Alparslan; 'Ben size öyle bir Türk devleti bırakacağım ki, zamanı geldiği zaman bütün dünya sizle uğraşıp baş edemeyecek'' demiş. Bugün o gün geldi ve bütün dünya bizimle uğraşıyor ama baş edemiyor. Biz her zaman hazırız. Türk-Kürt olarak her zaman savaşa gitmeye hazırız. 1071'den beri Türk-Kürt kardeştir" diye konuştu.

