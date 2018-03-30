(Görüntülü Haber) Aşk, engel tanımadı Engellilerin 10 yıllık aşkı nikah masasında mutlu sona kavuştu

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır birbirlerini seven engelli Aşkın Dikeroğlu ve Yaşar Özkan, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin düğün masrafları, Kaymakamlık, Belediye, Engelsiz Yaşam Merkezi ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı. Gaziantep'te 10 yıl önce önce tanışan ve birbirine aşık olan, daha sonra da Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen ve burada yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki Aşkın Dikeroğlu ile 59 yaşındaki Yaşar Özkan, dün akşam saatlerinde, Kaymakamlık, Belediye, Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve hayırseverlerin masraflarını karşıladığı düğün ile dünya evine girdi. Yürüme engelli ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşam sürdüren gelin Aşkın Dikeroğlu ve orta düzey görme engelli olan damat Yaşar Özkan çiftinin mutluluğunu arkadaşları da paylaştı. KAYMAKAM VE GARNİZON KOMUTANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU Dikeroğlu ile Özkan'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal kıydı. Törene katılan Kaymakam Hüseyin Tekin ve eşi Merve Tekin, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Levent Kaya ve eşi Arzu Kaya ile Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'nun eşi Nurşen Nasıroğlu çiftin nikah şahitliğini yaptı. Çifte mutluluklar dileyen Kaymakam Tekin, resmi evlilik cüzdanını geline takdim ederek, gelin ve damada takılarını taktı. Düğünde konuşan Kaymakam Tekin, mutluluğun ertelenebileceğini ancak geciktirilmemesi gerektiğini belirterek, Bugün burada Aşkın hanımefendi ve Yaşar beyefendi kardeşlerimizin mutluluklarına şahit olmak için bir araya geldik. Evet, mutluluk ertelenebilir belki birazcık, ama geciktirilmez. Gecikmemiş bir mutluluğu burada hep beraber görüyoruz. Mutluluk onların peşini hiç bırakmasın, bir ömür boyu mutlu olsun, birbirlerine destek olsunlar. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında bir ömür boyu mutluluk diliyorum dedi. Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ahmet Candemir de, Bizim ile birlikte kurumda beraber yaşadığımız, tatlısıyla, acısıyla birlikte her şeyi paylaştığımız Aşkın'ımız, güzel kardeşimiz bugün yuvasından uçup gidecek. Her bir kızımızın gönlünde yatan bu mutlu anı yaşamak bugün kendilerine nasip oldu diye konuştu. Konuşmalardan sonra Aşkın ve Yaşar Özkan çifti, ellerine bıçağı alıp düğün pastalarını birlikte keserek, birbirlerine ikram etti. Çiftin düğününe katılan misafirler de beraber canlı müzik eşliğinde halay çekip gece geç saatlere kadar çiftin mutluluğuna ortak oldu. Gelin Aşkın Dikeroğlu ise, Bütün engelli arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Hiç boş kalmasınlar, sevdiklerini bırakmasınlar tavsiyem onlara. Rabbim herkese de nasip etsin. Çok güzel bir şey. Ben şuan farkındaysanız konuşamıyorum dedi. Damat Yaşar Özkan de, sevdiği kadınla evlenmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, Çok güzel bir duygu. Sevdiğinle birlikte olmak, onunla yaşamak daha güzel anlatamam. Şuan yanımda olması peri masalları gibi geliyor bana diye konuştu.